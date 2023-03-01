Патрик Беверли: «Я сам запросил обмен из «Лейкерс»

Разыгрывающий « » Патрик Беверли привел подробности своего обмена из «Лейкерс» перед дедлайном.

«Кто-то думает, что обменяли, но на самом деле мне не нравились вещи, которые происходили, так что я сам попросил найти мне лучший дом.

«Он недостаточно хорош, нам надо избавиться от него». Нет, эта фигня была моим решением!» ‒ сказал Беверли.

В прошлом месяце Беверли был обменян в « » на . Он договорился о выкупе контракта, после чего перешел в «Чикаго» как свободный агент.

Ранее Беверли заявлял о желании выбить « » из борьбы за выход в плей-офф.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул