Патрик Беверли: «Я сам запросил обмен из «Лейкерс»
Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли привел подробности своего обмена из «Лейкерс» перед дедлайном.
«Кто-то думает, что Патрика Беверли обменяли, но на самом деле мне не нравились вещи, которые происходили, так что я сам попросил найти мне лучший дом.
«Он недостаточно хорош, нам надо избавиться от него». Нет, эта фигня была моим решением!» ‒ сказал Беверли.
В прошлом месяце Беверли был обменян в «Орландо» на Мо Бамбу. Он договорился о выкупе контракта, после чего перешел в «Чикаго» как свободный агент.
Ранее Беверли заявлял о желании выбить «Лейкерс» из борьбы за выход в плей-офф.
Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул
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