Патрик Беверли: «Я сам запросил обмен из «Лейкерс»

Теги Чикаго Лейкерс Орландо НБА Патрик Беверли Мо Бамба Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли привел подробности своего обмена из «Лейкерс» перед дедлайном.

«Кто-то думает, что Патрика Беверли обменяли, но на самом деле мне не нравились вещи, которые происходили, так что я сам попросил найти мне лучший дом.

«Он недостаточно хорош, нам надо избавиться от него». Нет, эта фигня была моим решением!» ‒ сказал Беверли.

В прошлом месяце Беверли был обменян в «Орландо» на Мо Бамбу. Он договорился о выкупе контракта, после чего перешел в «Чикаго» как свободный агент.

Ранее Беверли заявлял о желании выбить «Лейкерс» из борьбы за выход в плей-офф.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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4 комментария

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Лютик
Ответ Mr.BadGuy
Это Карузо приказал оменять Патбева в Майами, чтобы подписать в Чикаго после выкупа
В Орландо же)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Ответ Лютик
Это не они меня, а я их! Так и напишите!
Это Карузо приказал оменять Патбева в Майами, чтобы подписать в Чикаго после выкупа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
Именно поэтому в тот же день,после трейда Рассела написал "gang is back".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лютик
Это не они меня, а я их! Так и напишите!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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