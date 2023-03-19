Дмитрий Кулагин: «Кубок уже привезли к нам в город, осталось сделать совсем немного и оставить его здесь»

Защитник «Зенита» накануне финального матча Кубка России против «Нижнего Новгорода» заявил, что вся команда и болельщики ждут первой в истории клуба победы в турнире.

— «Финал четырех» проходит в Петербурге. Дополнительное давление?

— Насколько я знаю, это будет первым Кубком России для « ». Это наша цель. Ребята уже привезли кубок к нам в город, осталось сделать совсем немного и оставить его здесь. Мы будем исключительно рады, для этого мы и работаем. Все наше руководство, весь тренерский штаб и все болельщики ждут этого момента. Надеюсь, что в воскресенье мы это сделаем.

— Что нужно сделать, чтобы в воскресенье оставить кубок?

— Нужно хорошо восстановиться и провести работу над ошибками. Нужно понять и разобрать соперника, использовать наши сильные стороны и играть в хороший, качественный баскетбол.

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