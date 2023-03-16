Джей Би Бикерстафф: «Очевидно, что у Эмбиида был фол в нападении»

Главный тренер « » не согласен с судьями, которые отменили 6-й фол центрового «Филадельфии» за 4 минуты до конца матча между командами.

«Очевидно, что это был фол в нападении.

В этом нет никаких сомнений. Судьи свистнули фол. находился между Эмбиидом и корзиной. Эван сделал все абсолютно честно. Игроки должны поощряться за это. Если ты подставляешься и жертвуешь своим телом, ты должен поощряться за правильную игру.

Судьи сказали, что не было достаточно тесного контакта для фола в нападении. То есть, 140-килограммовый мужчина врезается тебе в грудь, и это не фол в нападении?» – сказал Бикерстафф.

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