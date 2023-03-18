Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (120:126 ОТ), по ходу которого команда упустила «+29».

«Гризлис» совершили самый крупный «камбек» сезона .

«Было столько отличной борьбы. «Гризлис» отлично поработали. Нам не хватило глубины состава, во второй половине мы остались без Кейты Бэйтс-Диопа и Джереми Сохана, плюс изначально были травмы. Уровень мастерства соперника в итоге начал сказываться. В концовке они стали попадать. Реализовали три дальних броска подряд. Надо отдать им должное за это, но в любом случае это хорошая игра. Мы многому научились... Мы отчаянно боролись, но «Гризлис» справились. Горжусь ими. Отличная работа.

Опыт соперника стал ключевым фактором. У нас сегодня было два или три человека, которые толком не имеют игровой практики. Это чувствовалось, когда Келдон Джонсон и Зак Коллинз покидали площадку. Но это не умаляет заслуг «Мемфиса», они показали опыт и мастерство, вернулись в игру. Они провели хороший матч», – заявил Попович.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Реальная история за фильмом «Славные парни»: баскетбол помог раскрыть крупнейшее ограбление в истории Америки