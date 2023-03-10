Кевин Гарнетт: «Надеюсь, Вембаньяма попадет в «Шарлотт»

Теги Пол Пирс Шарлотт Кевин Гарнетт НБА Вашингтон Ламело Болл Виктор Вембаньяма Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года Кевин Гарнетт надеется, что главный претендент на первый номер драфта 2023 Виктор Вембаньяма окажется в системе «Шарлотт».

«Буду честен – я большой фанат Ламело Болла. Мне бы очень хотелось увидеть этого большого парня вместе с разыгрывающим такого калибра. Думаю, если поставить их в «бей-беги» ситуацию, они могут стать одной из тех самых команд. Но «Хорнетс» это далеко не самая привлекательная девочка в комнате.

«Шарлотт», «Вашингтон» – у этих команд есть недостающие детали, есть потенциал. Они станут совершенно другими, если добавить к ним Вембаньяму», – сказал Гарнетт в разговоре с Полом Пирсом.

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