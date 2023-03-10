Кевин Гарнетт: «Надеюсь, Вембаньяма попадет в «Шарлотт»
Чемпион НБА 2008 года Кевин Гарнетт надеется, что главный претендент на первый номер драфта 2023 Виктор Вембаньяма окажется в системе «Шарлотт».
«Буду честен – я большой фанат Ламело Болла. Мне бы очень хотелось увидеть этого большого парня вместе с разыгрывающим такого калибра. Думаю, если поставить их в «бей-беги» ситуацию, они могут стать одной из тех самых команд. Но «Хорнетс» это далеко не самая привлекательная девочка в комнате.
«Шарлотт», «Вашингтон» – у этих команд есть недостающие детали, есть потенциал. Они станут совершенно другими, если добавить к ним Вембаньяму», – сказал Гарнетт в разговоре с Полом Пирсом.
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