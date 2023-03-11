Виктор Вембаньяма: «Яннис Адетокумбо – мой любимый игрок»

Главный претендент на 1-й номер драфта-2023 назвал (« ») своим любимым игроком .

«Приятно, что Яннис хорошо отзывается обо мне, потому что он мой любимый игрок. Он очень скромный парень. Он говорит, что мне нужно продолжать работать. Он понимает, о чем говорит, потому что поднимался с низов.

Особенно приятно слышать его, потому что я играл с его братом. Они очень похожи. Я очень уважаю этих ребят. Они добрые и скромные. Мне нравятся Адетокумбо», – сказал Вембаньяма.

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