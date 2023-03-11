Виктор Вембаньяма: «Яннис Адетокумбо – мой любимый игрок»
Главный претендент на 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма назвал Янниса Адетокумбо («Милуоки») своим любимым игроком НБА.
«Приятно, что Яннис хорошо отзывается обо мне, потому что он мой любимый игрок. Он очень скромный парень. Он говорит, что мне нужно продолжать работать. Он понимает, о чем говорит, потому что поднимался с низов.
Особенно приятно слышать его, потому что я играл с его братом. Они очень похожи. Я очень уважаю этих ребят. Они добрые и скромные. Мне нравятся Адетокумбо», – сказал Вембаньяма.
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