Чарльз Баркли: «Если Вембаньяма попадет в Сан-Антонио, он определенно наберет вес»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли, обсуждая будущего новичка лиги , высмеял высокий уровень ожирения в Сан-Антонио, ставший постоянной шуткой для ведущих NBA On TNT.

«Вот что я вам скажу, Виктор Вембаньяма отлично подойдет Сан-Антонио. Если он попадет в Сан-Антонио, он определенно наберет вес.

В Сан-Антонио ему не придется беспокоиться о своем маленьком весе. Эй, Виктор, приезжай в Сан-Антонио, они помогут тебе набрать вес», – пошутил Баркли.

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