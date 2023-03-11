Чарльз Баркли: «Если Вембаньяма попадет в Сан-Антонио, он определенно наберет вес»

Теги Сан-Антонио НБА Чарльз Баркли Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли, обсуждая будущего новичка лиги Виктора Вембаньяму, высмеял высокий уровень ожирения в Сан-Антонио, ставший постоянной шуткой для ведущих NBA On TNT.

«Вот что я вам скажу, Виктор Вембаньяма отлично подойдет Сан-Антонио. Если он попадет в Сан-Антонио, он определенно наберет вес.

В Сан-Антонио ему не придется беспокоиться о своем маленьком весе. Эй, Виктор, приезжай в Сан-Антонио, они помогут тебе набрать вес», – пошутил Баркли.

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2 комментария

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Abdulla
Чарльз Баркли: «Если Вембаньяма попадет в Пеликанс, он определенно наберет вес»
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Tim Timson
вот в диетологии Баркли точно спец))
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