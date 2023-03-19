«Мы хотим стать чемпионами или просто вернуться домой?» «Наггетс» провели командное собрание

Теги Денвер НБА Кентавиус Колдуэлл-Поуп Баскетбол

Атакующий защитник «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп рассказал The Denver Post о командном собрании, которое он организовал ранее на этой неделе.

«Кем мы хотим быть? Нам нельзя продолжать проигрывать, мы не так начинали этот сезон. Сейчас не время проигрывать матчи, которые мы обязаны выиграть. Это решающий момент сезона.

Суть собрания заключалась в том, чтобы решить, как мы хотим завершить этот сезон. Мы хотим стать чемпионами или просто вернуться домой?», – сказал Колдуэлл-Поуп.

«Наггетс» проиграли пять из последних шести матчей, но продолжают лидировать в Западной конференции (47-24).

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1 комментарий

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fridzon
Им бы отдохнуть дать лидерам перед по. Бензин видимо закончился. И матча за 3-4 до конца регулярки переходить в привычный режим
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+3
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