Двух болельщиков «Детройта» вывели с арены за оскорбительные выкрики в адрес Джамала Мюррэя

Теги Денвер Детройт НБА видео болельщики Джамал Мюррэй Баскетбол

Во время вчерашнего матча «Детройт» – «Денвер» (100:119) у разыгрывающего «Наггетс» Джамала Мюррэя произошел конфликт с болельщиками «Пистонс», сидевшими в первых рядах.

На последних минутах встречи болельщики начали выкрикивать оскорбления в адрес игрока гостевой команды и его девушки.

На видео слышно, как один из фанатов кричит: «Я видел, как твоя девушка сосет член».

В какой-то момент Мюррэй не выдержал и бросился к трибуне, но его остановил судья. Пока Мюррэя держал его партнер по команде Никола Йокич, болельщик продолжал кричать: «Ты ничего мне не сделаешь».

В ситуацию вмешался сотрудник службы охраны арены, который вывел двух болельщиков «Пистонс».

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2 комментария

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Артем Андреев
Мюррей, как я думаю, тоже видел.
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Ivan85
ровно половину от всех болельщиков, которые пришли посмотреть на Детройт
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