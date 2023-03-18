Двух болельщиков «Детройта» вывели с арены за оскорбительные выкрики в адрес Джамала Мюррэя
Во время вчерашнего матча «Детройт» – «Денвер» (100:119) у разыгрывающего «Наггетс» Джамала Мюррэя произошел конфликт с болельщиками «Пистонс», сидевшими в первых рядах.
На последних минутах встречи болельщики начали выкрикивать оскорбления в адрес игрока гостевой команды и его девушки.
На видео слышно, как один из фанатов кричит: «Я видел, как твоя девушка сосет член».
В какой-то момент Мюррэй не выдержал и бросился к трибуне, но его остановил судья. Пока Мюррэя держал его партнер по команде Никола Йокич, болельщик продолжал кричать: «Ты ничего мне не сделаешь».
В ситуацию вмешался сотрудник службы охраны арены, который вывел двух болельщиков «Пистонс».
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