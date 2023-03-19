Диллон Брукс: «Дрэймонд болтает. Клэй болтает. Готовиться к игре против «Уорриорз» было легко»

Форвард «Мемфиса» признался, что ему было легко мотивировать себя на матч против « » (133:119).

« болтает. болтает. Так что готовиться к этой игре было легко.

Я был готов. Я поспал всего четыре часа и был готов к игре», – сказал Брукс в послематчевом интервью.

Форвард завершил встречу с 18 очками, реализовав 4 из 4 из-за дуги.

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