Диллон Брукс: «Дрэймонд болтает. Клэй болтает. Готовиться к игре против «Уорриорз» было легко»
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс признался, что ему было легко мотивировать себя на матч против «Голден Стэйт» (133:119).
«Дрэймонд Грин болтает. Клэй Томпсон болтает. Так что готовиться к этой игре было легко.
Я был готов. Я поспал всего четыре часа и был готов к игре», – сказал Брукс в послематчевом интервью.
Форвард завершил встречу с 18 очками, реализовав 4 из 4 из-за дуги.
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