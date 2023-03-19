Диллон Брукс: «Дрэймонд болтает. Клэй болтает. Готовиться к игре против «Уорриорз» было легко»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс признался, что ему было легко мотивировать себя на матч против «Голден Стэйт» (133:119).

«Дрэймонд Грин болтает. Клэй Томпсон болтает. Так что готовиться к этой игре было легко.

Я был готов. Я поспал всего четыре часа и был готов к игре», – сказал Брукс в послематчевом интервью.

Форвард завершил встречу с 18 очками, реализовав 4 из 4 из-за дуги.

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3 комментария

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speeditw
Посмотрим, что ты в ПО покажешь балабол. В прошлом году в серии против ГСВ 12 очков при бросковой линейке 31.6% / 32.4%/ 50% FT и удаление нам показал...
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+1
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Killmeporch
По факту прав на все 100% если отбросить что сам Брукс болтун тот ещё. Другое дело что в плей оф будет
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кандид
Дрэй болтает, Клэй болтает, Брукс болтает. Просто лига болтунов какая-то.
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