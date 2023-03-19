Клэй Томпсон показал Диллону Бруксу, что у него 4 чемпионских перстня
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, сидя на скамейке запасных на последних секундах матча против «Мемфиса», показал форварду соперника Диллону Бруксу четыре пальца, означающих четыре чемпионских перстня.
«Уорриорз» проиграли 11-й гостевой матч подряд, уступив «Гризлис» со счетом 119:133.
Томпсон набрал 14 очков, реализовав 6 из 17 с игры. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри записал на свой счет 16 очков (5 из 15).
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
Но это конечно не точно.
Осталось тлько отлететь в первом раунде ПО от Мишек 1:4 и угомониться уже с этой распальцовкой.
Томпсон - 14 очков (35% с игры, 2/9 трёхи), 1 подбор, 0 передач за 32 минуты; - 30 +/- (худший показатель в матче, далее Луни с - 19);
Брукс - 18 очков (70% с игры, 4/4 трёхи), 3 подбора, 3 передачи за 29 минут; + 12 +/- .
За последние 2 месяца Мемфис только 2 раза набирал 130 очков в матче, оба раза против ГСВ.
В таблицу даже смотреть не будем)