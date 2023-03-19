Клэй Томпсон показал Диллону Бруксу, что у него 4 чемпионских перстня

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Клэй Томпсон Диллон Брукс Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, сидя на скамейке запасных на последних секундах матча против «Мемфиса», показал форварду соперника Диллону Бруксу четыре пальца, означающих четыре чемпионских перстня.

«Уорриорз» проиграли 11-й гостевой матч подряд, уступив «Гризлис» со счетом 119:133.

Томпсон набрал 14 очков, реализовав 6 из 17 с игры. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри записал на свой счет 16 очков (5 из 15).

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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11 комментариев

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Nightblackwolf
Ответ SugarBoy
Сегодня: Томпсон - 14 очков (35% с игры, 2/9 трёхи), 1 подбор, 0 передач за 32 минуты; - 30 +/- (худший показатель в матче, далее Луни с - 19); Брукс - 18 очков (70% с игры, 4/4 трёхи), 3 подбора, 3 передачи за 29 минут; + 12 +/- . За последние 2 месяца Мемфис только 2 раза набирал 130 очков в матче, оба раза против ГСВ. В таблицу даже смотреть не будем)
В таблице Мемфис был выше в прошлом чемпионате и выиграл регулярку 3-1. И что это им дало?))
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sfrrrR
Просто Брукс ничего не понял и что вообще означают эти странные жесты пальцами, поэтому просто показывает Томпсону с каким счётом они их вынесут в возможной серии плей-офф.

Но это конечно не точно.
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Южка
А вот это качественный троллинг от Клея, даж несмотря на поражение в одном взятом матче! Харош Клей Томпсомонович!
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Andraey
Это начинает утомлять.
Осталось тлько отлететь в первом раунде ПО от Мишек 1:4 и угомониться уже с этой распальцовкой.
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SugarBoy
Сегодня:

Томпсон - 14 очков (35% с игры, 2/9 трёхи), 1 подбор, 0 передач за 32 минуты; - 30 +/- (худший показатель в матче, далее Луни с - 19);

Брукс - 18 очков (70% с игры, 4/4 трёхи), 3 подбора, 3 передачи за 29 минут; + 12 +/- .

За последние 2 месяца Мемфис только 2 раза набирал 130 очков в матче, оба раза против ГСВ.

В таблицу даже смотреть не будем)
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Karamzin
это все что могут показать на площадке игроки ГСВ...
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Nightblackwolf
Через год будет 5 показывать))
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BuTaJIbKa
странно, что Клэй такой закомплексованый
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Олег Сорокин
Ответ fridzon
Как бы это помягче... Аналогия со старой увядающей, но продолжающей хорохориться мадам, у которой все уже позади
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+3
-12
-9
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fridzon
Как бы это помягче... Аналогия со старой увядающей, но продолжающей хорохориться мадам, у которой все уже позади
+23
-2
+21
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Sergio19882007
Перстни мешают Клэю бросать наверно)
+28
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