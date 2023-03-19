Клэй Томпсон показал Диллону Бруксу, что у него 4 чемпионских перстня

Атакующий защитник «Голден Стэйт» , сидя на скамейке запасных на последних секундах матча против « », показал форварду соперника четыре пальца, означающих четыре чемпионских перстня.

«Уорриорз» проиграли 11-й гостевой матч подряд, уступив «Гризлис» со счетом 119:133.

Томпсон набрал 14 очков, реализовав 6 из 17 с игры. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри записал на свой счет 16 очков (5 из 15).

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?