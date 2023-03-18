«Уорриорз» преобразовали двусторонний контракт Энтони Лэмба в стандартный
«Голден Стэйт» преобразовал двусторонний контракт форварда Энтони Лэмба (25 лет, 198 см) в стандартный контракт НБА до конца текущего сезона.
Таким образом, Лэмб сможет принять участие в плей-офф.
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр отметил, что решение было принято исходя из потребностей команды.
«Нам определенно нужен был еще один свингмен, способный опекать игроков на разных позициях. Я бы хотел также оставить Тая Джерома, но у нас недостаточно мест в составе. Мы могли выбрать только одного игрока. Поэтому мы выбрали Лэмба, исходя из потребностей, но оба парня заслужили быть в составе», – сказал Керр.
На освободившееся место игрока с двусторонним контрактом подписан защитник Лестер Киньонес (22 года, 196 см).
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