«Уорриорз» преобразовали двусторонний контракт Энтони Лэмба в стандартный

Теги переходы Голден Стэйт НБА Стив Керр Тай Джером Энтони Лэмб Баскетбол

«Голден Стэйт» преобразовал двусторонний контракт форварда Энтони Лэмба (25 лет, 198 см) в стандартный контракт НБА до конца текущего сезона.

Таким образом, Лэмб сможет принять участие в плей-офф.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр отметил, что решение было принято исходя из потребностей команды.

«Нам определенно нужен был еще один свингмен, способный опекать игроков на разных позициях. Я бы хотел также оставить Тая Джерома, но у нас недостаточно мест в составе. Мы могли выбрать только одного игрока. Поэтому мы выбрали Лэмба, исходя из потребностей, но оба парня заслужили быть в составе», – сказал Керр.

На освободившееся место игрока с двусторонним контрактом подписан защитник Лестер Киньонес (22 года, 196 см).

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1 комментарий

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Ужратый Гусениц
Джерома жалко(
+3
0
+3
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