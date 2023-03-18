Никола Вучевич поставил сверху через Никила Александер-Уокера

Теги Чикаго Миннесота НБА видео Никола Вучевич Никил Александер-Уокер Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич стал автором эффектного постер-данка в матче с «Миннесотой» (139:131 2ОТ).

Во втором овертайме Вучевич поставил сверху с фолом через атакующего защитника «волков» Никила Александер-Уокера.

В активе Николы 21 очко, 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

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