Никола Вучевич поставил сверху через Никила Александер-Уокера

Центровой « » стал автором эффектного постер-данка в матче с «Миннесотой» (139:131 2ОТ).

Во втором овертайме Вучевич поставил сверху с фолом через атакующего защитника «волков» .

В активе Николы 21 очко, 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?