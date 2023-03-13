Жак Вон: «Симмонс все еще справляется с болями в спине и колене»

Теги Бруклин Жак Вон НБА Бен Симмонс Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон не дал конкретного ответа о состоянии форварда команды Бена Симмонса.

«Прежде всего, я буду довольно прост. Он все еще справляется со своими болями в спине и колене. Бен вернулся домой в Бруклин. У нас будет возможность посмотреть, в каком он состоянии, когда мы вернемся домой после выездного турне», – пояснил Вон.

Симмонс пропустил 10 матчей кряду. Во время перерыва на Матч всех звезд баскетболисту удалили жидкость из левого колена и ввели обогащенный тромбоцитами раствор. В текущем сезоне игрок набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи, получая боле 35 000 000 долларов по контракту.

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4 комментария

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Tim Timson
Ответ Evgeniy 72
Ну пока выглядит, что Бен всё ещё страдает от болей в спине и колене, справляется это всё же немного другое. И по прежнему интересно, как он всё таки получил настолько серьезную травму спины в прошлом сезоне, не играя и не тренируясь.
а как Клэй получил ахилл или уж совсем жуткий пример Уолла?.
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Алексей Водонос
Ага, конечно. :D
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Evgeniy 72
Ну пока выглядит, что Бен всё ещё страдает от болей в спине и колене, справляется это всё же немного другое.
И по прежнему интересно, как он всё таки получил настолько серьезную травму спины в прошлом сезоне, не играя и не тренируясь.
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Insamo217
Ну понятно, в этом сезоне походу играть больше не будет, чтобы не позориться. Скореры то ушли
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