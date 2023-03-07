По словам главного тренера « » Жака Вона, в клубе не планируют отказываться от услуг травмированного защитника в оставшейся части сезона.

Ранее сообщалось, что у Симмонса возникли проблемы со спиной в процессе восстановления от травмы колена.

«Когда со спиной и коленом станет лучше, Бен будет с нами. И мы хотим, чтобы это случилось как можно скорее.

При этом не собираемся торопить его и рисковать. Сперва надо убедиться, что со спиной и коленом все хорошо. Если вы хотите называть эту ситуацию «со дня на день», то пусть так, но нам важно убедиться, что Бен здоров и готов. И все же если говорить вообще, то мы хотим, чтобы Симмонс вернулся в состав как можно скорее», – заявил Вон.

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