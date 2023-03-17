По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона, в клубе рассчитывают на возвращение защитника в сезоне-22/23 и не обсуждают вариант, при котором он больше не сыграет в текущем розыгрыше.

«Мы определенно исходим из того, что Бен будет играть в этом сезоне. Обсуждений по поводу того, чтобы оставить его вне игры до конца чемпионата не было, такого вообще не было. Мы ожидаем, что он вернется, ждем этого момента.

Симмонс начал заниматься на площадке. Восстановление идет без осложнений», – заявил Вон.

Симмонс не участвует в матчах с 15 февраля, у него возникли проблемы со спиной и коленом.

Бен набирает в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в 42 матчах сезона (33 в основе).

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает