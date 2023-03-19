Александр Щербенев перед матчем против УНИКСа: «Находимся в хорошей форме. Уверен, покажем достойную игру»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев заявил, что команда находится в хорошей форме и готова к домашнему матчу против УНИКСа.

«Настраивались на прошлый матч против казанцев очень серьезно. УНИКС – сильная команда и хорошо играет дома. Тренерский штаб здорово разобрал соперника, а нам, в свою очередь, удалось выполнить их установки. Казанцы не смогли реализовать свой потенциал в атаке, и нам удалось «дожать» их, довести счет до крупного в нашу пользу.

Сейчас был перерыв между матчами чуть дольше, чем обычно, было больше времени на подготовку. Ударно поработали на тренировках, находимся в хорошей форме. Уверен, покажем достойную игру, реабилитируемся за поражение от «Пари-НН», – сказал Щербенев.

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