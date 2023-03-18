Александер Секулич перед домашним матчем с УНИКСом: «Крупная победа в Казани ничего не значит»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич накануне домашнего матча против УНИКСа отметил, что крупная победа «Локо» в предыдущей встрече команд в Казани (103:70) ничего не значит.

- В прошлой очной встрече «Локо» крупно обыграл казанцев. Какой ожидаете сценарий в предстоящем матче?

– Нам удалось провести против них хороший матч в Казани. Да, мы их крупно там обыграли. Но это ничего не значит. У УНИКСа очень много высокого уровня подбор игроков. И именно поэтому очень важно то, как мы будем играть, смогут ли подопечные выполнить все установки. Если все сделаем правильно – можно рассчитывать на победу.

- В двух последних матчах команда уступила. Но в обоих имела шансы на победу вплоть до последней минуты. В чем схожи, а в чем различаются те матчи?

– Не только те два матча – все игры проходит по-разному. Каждый — это новая страница, новая глава для нашей команды. Но смотреть назад, постоянно оглядываться нельзя. Все внимание к предстоящей игре, ведь самый важный – следующий матч. Мы учимся на ошибках, переносим все хорошее, что получалось в проведенных играх, на следующий матч. Стараемся исправляться, становиться лучше после каждой встречи.

- В каком состоянии «Локо» подходит к встрече с казанцами?

– Тренерский и медицинский штаб работает над тем, чтобы команда была в оптимальной форме. Да, есть небольшие травмы, и даже кадровые потери. Но, надеюсь, что все обойдется и к моменту самых важных матчей – плей-офф, все будет хорошо.

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