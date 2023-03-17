Томас Уолкап – о Везенкове: «Соперники перепробовали все, но ничего не помогает»

Защитник « » Томас Уолкап поделился своими эмоциями о победном броске в выездной встрече с «Жальгирисом» (74:72).

«Мы нарисовали комбинацию, чтобы получить неравноценный размен. Отдали мяч в руки нашего лучшего игрока, и он сделал отличный бросок. Хотя, каждый бросок для Саши – это легкий бросок.

Честно говоря, соперники перепробовали все. Они ставят на него больших парней, поменьше, более быстрых, более сильных, но, похоже, ничего не помогает», – рассказал Уолкап в интервью BasketNews.

В четверг вечером Везенков набрал 25 очков и 8 подборов, реализовав 9 из 9 двухочковых бросков с индивидуальным рейтингом полезности в 32 единицы.

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