Томас Уолкап – о Везенкове: «Соперники перепробовали все, но ничего не помогает»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Александар Везенков Томас Уолкап Баскетбол

Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап поделился своими эмоциями о победном броске Александара Везенкова в выездной встрече с «Жальгирисом» (74:72).

«Мы нарисовали комбинацию, чтобы получить неравноценный размен. Отдали мяч в руки нашего лучшего игрока, и он сделал отличный бросок. Хотя, каждый бросок для Саши – это легкий бросок.

Честно говоря, соперники перепробовали все. Они ставят на него больших парней, поменьше, более быстрых, более сильных, но, похоже, ничего не помогает», – рассказал Уолкап в интервью BasketNews.

В четверг вечером Везенков набрал 25 очков и 8 подборов, реализовав 9 из 9 двухочковых бросков с индивидуальным рейтингом полезности в 32 единицы.

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1 комментарий

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melmi
С кем победный бросок ? Команда?Может Жальгирис всеже
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