Матеуш Понитка пропустит встречу с «Олимпиакосом»
Форвард «Панатинаикоса» Матеуш Понитка пропустит предстоящую игру чемпионата Греции против «Олимпиакоса» в воскресенье, сообщает журналист Джордж Заккас.
У Понитки было диагностировано растяжение правого голеностопа в игре против «Виллербана». Тесты показали, что растяжение носит серьезный характер. Польский форвард может выбыть на более длительный срок.
Понитка получил такую же травму в январе и не играл в Евролиге почти месяц.
В этом сезоне баскетболист набирает в среднем 8,3 очка, 5,3 подбора, 2,4 передачи в 26 матчах Евролиги.
Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош
Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников
Комментарии