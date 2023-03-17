Матеуш Понитка пропустит встречу с «Олимпиакосом»

Теги Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Матеуш Понитка Баскетбол

Форвард «Панатинаикоса» Матеуш Понитка пропустит предстоящую игру чемпионата Греции против «Олимпиакоса» в воскресенье, сообщает журналист Джордж Заккас.

У Понитки было диагностировано растяжение правого голеностопа в игре против «Виллербана». Тесты показали, что растяжение носит серьезный характер. Польский форвард может выбыть на более длительный срок.

Понитка получил такую же травму в январе и не играл в Евролиге почти месяц.

В этом сезоне баскетболист набирает в среднем 8,3 очка, 5,3 подбора, 2,4 передачи в 26 матчах Евролиги.

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