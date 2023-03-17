Кори Хиггинс не сыграет с «Црвеной Звездой»

Атакующий защитник «Барселоны» не сыграет в пятницу вечером против белградской « » из-за болей в спине.

«Развитие травмы определит его доступность для следующих игр», – говорится в заявлении клуба.

33-летний игрок в среднем набирает 9,2 очка, 2,4 подбора и 1,8 передачи за 27 матчей в этом сезоне.

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