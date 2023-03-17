Кори Хиггинс не сыграет с «Црвеной Звездой»
Атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс не сыграет в пятницу вечером против белградской «Црвены Звезды» из-за болей в спине.
«Развитие травмы определит его доступность для следующих игр», – говорится в заявлении клуба.
33-летний игрок в среднем набирает 9,2 очка, 2,4 подбора и 1,8 передачи за 27 матчей Евролиги в этом сезоне.
Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош
Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников
Комментарии