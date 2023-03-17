Кори Хиггинс не сыграет с «Црвеной Звездой»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Црвена Звезда MTS Кори Хиггинс Баскетбол

Атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс не сыграет в пятницу вечером против белградской «Црвены Звезды» из-за болей в спине.

«Развитие травмы определит его доступность для следующих игр», – говорится в заявлении клуба.

33-летний игрок в среднем набирает 9,2 очка, 2,4 подбора и 1,8 передачи за 27 матчей Евролиги в этом сезоне.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий