Маркелл Фульц развязал шнурки Терренсу Россу перед решающими штрафными в матче

Теги Орландо Финикс НБА видео Терренс Росс Маркелл Фульц Баскетбол

Защитник «Орландо» Маркелл Фульц развязал шнурки форварду «Финикса» Терренсу Россу, когда тот готовился исполнить штрафные броски при «+1» у его команды за 6 секунд до конца матча.

Судьи не заметили выходку Фульца и не наказали его техническим.

Хитрость Фульца не сработала. Росс зашнуровал кроссовку и реализовал оба броска с линии, увеличив преимущество «Санз» до 3 трех очков (116:113). В последней атаке «Мэджик» Джош Окоги накрыл бросок Паоло Банкеро из-за дуги.

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