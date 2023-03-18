Маркелл Фульц развязал шнурки Терренсу Россу перед решающими штрафными в матче

Защитник « » развязал шнурки форварду « » , когда тот готовился исполнить штрафные броски при «+1» у его команды за 6 секунд до конца матча.

Судьи не заметили выходку Фульца и не наказали его техническим.

Хитрость Фульца не сработала. Росс зашнуровал кроссовку и реализовал оба броска с линии, увеличив преимущество «Санз» до 3 трех очков (116:113). В последней атаке «Мэджик» Джош Окоги накрыл бросок Паоло Банкеро из-за дуги.

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников