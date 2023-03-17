Джош Окоги стал автором победного блок-шота в матче с «Орландо»
«Финикс» в четверг одолел на домашней арене «Орландо» – 116:113.
На последних секундах встречи легкий форвард «Санз» Джош Окоги стал автором победного блок-шота, когда накрыл дальний бросок «большого» флоридцев Паоло Банкеро.
На счету Окоги 15 очков, 4 подбора, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.
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