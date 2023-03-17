Джош Окоги стал автором победного блок-шота в матче с «Орландо»

Теги Орландо Финикс НБА видео Джош Окоги Паоло Банкеро Баскетбол

«Финикс» в четверг одолел на домашней арене «Орландо» – 116:113.

На последних секундах встречи легкий форвард «Санз» Джош Окоги стал автором победного блок-шота, когда накрыл дальний бросок «большого» флоридцев Паоло Банкеро.

На счету Окоги 15 очков, 4 подбора, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

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2 комментария

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frenemy
Рисковый парень. Так решительно за блоком выпрыгивать при -3. Благо что сработало, для Санз сейчас любая победа важна
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Asanov
Хорош!
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