Грегг Попович о Сандро Мамукелашвили: «Талантливый парень. Я в восторге от него»

Главный тренер « » после победы над « » (128:120) похвалил грузинского тяжелого форварда «Сперс» .

«Он талантливый парень. Нам нравится его игра. У него очень хорошие атлетические данные.

Он знает, как играть в баскетбол. Он играет в европейском стиле, а это означает движение. Он умен, поэтому я в восторге от него», – сказал Попович.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?