Грегг Попович о Сандро Мамукелашвили: «Талантливый парень. Я в восторге от него»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович после победы над «Денвером» (128:120) похвалил грузинского тяжелого форварда «Сперс» Сандро Мамукелашвили.
«Он талантливый парень. Нам нравится его игра. У него очень хорошие атлетические данные.
Он знает, как играть в баскетбол. Он играет в европейском стиле, а это означает движение. Он умен, поэтому я в восторге от него», – сказал Попович.
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