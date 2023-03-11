Грегг Попович о Сандро Мамукелашвили: «Талантливый парень. Я в восторге от него»

Теги Денвер Сан-Антонио Грегг Попович НБА Сандро Мамукелашвили Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович после победы над «Денвером» (128:120) похвалил грузинского тяжелого форварда «Сперс» Сандро Мамукелашвили.

«Он талантливый парень. Нам нравится его игра. У него очень хорошие атлетические данные.

Он знает, как играть в баскетбол. Он играет в европейском стиле, а это означает движение. Он умен, поэтому я в восторге от него», – сказал Попович.

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1 комментарий

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Tim Timson
крутейший комплимент для человека сыгравшего несколько игр)
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