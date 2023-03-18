Энтони Дэвис: «Надо уметь выигрывать матчи – за счет штрафных или правильных решений в защите»

Теги Даллас Лейкерс НБА Энтони Дэвис Макси Клебер Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис признал, что совершил ключевые ошибки в концовке матча с «Далласом» (110:111).

За 7 секунд до сирены Макси Клебер реализовал три штрафных после фола Дэвиса (108:109). За 6,1 секунды до конца Энтони забросил лишь один штрафной после тактического фола техасцев (110:108).

После этого немец исполнил победный бросок, в том моменте за его опеку отвечал Дэвис.

«Мы вложили много усилий, чтобы вернуться в игру. Обидное, болезненное поражение.

Надо уметь выигрывать матчи – за счет штрафных или правильных решений в защите», – заявил Дэвис.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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5 комментариев

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alex27
Дэвис лучший! Молоток! Мвп дня!
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JuVero
смазал штрафной, сфолил зачем-то, когда Клебер трешку мимо бросил, и потом на баззере курил в сторонке.
+5
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Sanan1908
Это бумеранг, за то , что решил не играть против Хьюстона. Без Леброна круто играют кричали фанаты. Ну ну
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TurboMen
а ещё надо не пропускать игры
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Dienamiks
Будет ценный урок для плей-ин
+4
-1
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