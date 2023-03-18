Энтони Дэвис: «Надо уметь выигрывать матчи – за счет штрафных или правильных решений в защите»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис признал, что совершил ключевые ошибки в концовке матча с «Далласом» (110:111).
За 7 секунд до сирены Макси Клебер реализовал три штрафных после фола Дэвиса (108:109). За 6,1 секунды до конца Энтони забросил лишь один штрафной после тактического фола техасцев (110:108).
После этого немец исполнил победный бросок, в том моменте за его опеку отвечал Дэвис.
«Мы вложили много усилий, чтобы вернуться в игру. Обидное, болезненное поражение.
Надо уметь выигрывать матчи – за счет штрафных или правильных решений в защите», – заявил Дэвис.
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