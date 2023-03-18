Форвард «Лейкерс» признал, что совершил ключевые ошибки в концовке матча с « » (110:111).

За 7 секунд до сирены реализовал три штрафных после фола Дэвиса (108:109). За 6,1 секунды до конца Энтони забросил лишь один штрафной после тактического фола техасцев (110:108).

После этого немец исполнил победный бросок, в том моменте за его опеку отвечал Дэвис.

«Мы вложили много усилий, чтобы вернуться в игру. Обидное, болезненное поражение.

Надо уметь выигрывать матчи – за счет штрафных или правильных решений в защите», – заявил Дэвис.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему