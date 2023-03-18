Макси Клебер о победном 3-очковом: «Бросил мяч и понял, что есть шанс. А потом на меня неслась вся наша команда»

Форвард « » вспомнил о том, как исполнил решающий 3-очковый в матче с «Лейкерс» (111:110).

«В моей карьере еще никогда не было таких бросков.

Когда Кайри делал на меня скидку, было понятно, что надо максимально быстро совершать бросок. Потрясающее чувство. Когда я выпустил мяч, то по траектории понял, что есть шанс. «Черт, а он ведь может зайти». И вот внезапно мяч действительно попадает в корзину. Следующее, что я увидел: на меня неслась вся наша команда. Очень классный момент», – заявил Клебер.

На счету Клебера 10 очков, 4 подбора и 2 передачи при 2 из 4 с игры (1 из 3 из-за дуги).

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