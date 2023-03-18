Разыгрывающий « » в пятницу вернулся в состав после травмы и набрал 38 очков в победном матче с «Лейкерс» (111:110).

Ирвинг также собрал 6 подборов и 6 передач, последняя из которых – под победный бросок в четвертой четверти.

Кайри пропустил три предыдущие встречи из-за болей в правой стопе, «Мэверикс» выдали 1-2 без звездного плеймейкера.

«Лейкерс» (34-37) и «Даллас» (36-35) ведут борьбу за плей-офф. Техасцы благодаря победе поднялись с 8-го на 6-е место, калифорнийцы опустились с 9-го на 10-е.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает