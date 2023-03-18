Кайри Ирвинг вернулся после травмы и набрал 38 очков в матче с «Лейкерс»

Теги Даллас Лейкерс НБА видео Кайри Ирвинг Макси Клебер Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в пятницу вернулся в состав после травмы и набрал 38 очков в победном матче с «Лейкерс» (111:110).

Ирвинг также собрал 6 подборов и 6 передач, последняя из которых – под победный бросок Макси Клебера в четвертой четверти.

Кайри пропустил три предыдущие встречи из-за болей в правой стопе, «Мэверикс» выдали 1-2 без звездного плеймейкера.

«Лейкерс» (34-37) и «Даллас» (36-35) ведут борьбу за плей-офф. Техасцы благодаря победе поднялись с 8-го на 6-е место, калифорнийцы опустились с 9-го на 10-е.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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7 комментариев

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Ivan Kuzmenyuk
Ответ lecter666999
Вот реальная суперзвезда
Не для школоты со спортса).
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Misunderstood
Я думаю, что Кайри хотел дать прикурить ЛАЛ в этой игре и «обрадовать» Леброна) интересно побега ЛАЛ после обмена были на эмоциях от изменений?) или два поражения последних случайность🤔
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Rodbert
Ответ DirkMavs
Тот неловкий момент,когда смотришь и понимаешь что….команда в разы интереснее смотрится в отсутствии Дончича…мяч двигается бодро разнообразные варианты атак и более чем уверен что, Лука не отдал бы ту передачу Макси а сам бы полез через лес рук.А Кайри конечно молодец, всех болел бродяг с супер Баззззззззером
Ирвинг на опыте тащит. Плюс у него чемпионское ДНК и все такое.
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lecter666999
Вот реальная суперзвезда
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xamer 9
Ответ DirkMavs
Тот неловкий момент,когда смотришь и понимаешь что….команда в разы интереснее смотрится в отсутствии Дончича…мяч двигается бодро разнообразные варианты атак и более чем уверен что, Лука не отдал бы ту передачу Макси а сам бы полез через лес рук.А Кайри конечно молодец, всех болел бродяг с супер Баззззззззером
Кайри очень вовремя заполучили. В тот момент, когда Лука уже почувствовал себя в зоне комфорта. Этот трейд больше нужен для словенца: наконец то у него есть тиммейт, который лучше него во многих компонентах: очень многому можно научиться и многое можно развить. Этот сезон можно опустить, но в будущем у этих двоих все будет круто
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RAFA_EL
Топище
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DirkMavs
Тот неловкий момент,когда смотришь и понимаешь что….команда в разы интереснее смотрится в отсутствии Дончича…мяч двигается бодро разнообразные варианты атак и более чем уверен что, Лука не отдал бы ту передачу Макси а сам бы полез через лес рук.А Кайри конечно молодец, всех болел бродяг с супер Баззззззззером
+13
-4
+9
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