«Даллас» в пятницу выиграл у «Лейкерс» со счетом 111:110 благодаря 3-очковому под сирену.

«Лейкерс» вели «+4» и владели мячом за 20 секунд до завершения матча с « ». В этот момент Д’Анджело Расселл промахнулся из-за дуги.

За 7 секунд до сирены Клебер реализовал три штрафных после фола (108:109). За 6,1 секунды до конца Дэвис забросил лишь один штрафной после тактического фола техасцев (110:108). После этого немец исполнил победный бросок.

В последние 3 минуты 16 секунд встречи «Лейкерс» не попадали с игры.

Дэвис ранее по ходу сезона мазал ключевые штрафные на последних минутах матчей с «Бостоном» и «Филадельфией», которые оборачивались для «озерников» поражениями.

« » (34-37) и «Даллас» (36-35) ведут борьбу за плей-офф. Техасцы благодаря победе поднялись с 8-го на 6-е место, калифорнийцы опустились с 9-го на 10-е.

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