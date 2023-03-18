«Лейкерс» вели «+4» и владели мячом за 20 секунд до завершения матча с «Далласом»

Теги Даллас Лейкерс НБА видео Энтони Дэвис Макси Клебер Баскетбол

«Даллас» в пятницу выиграл у «Лейкерс» со счетом 111:110 благодаря 3-очковому Макси Клебера под сирену. 

«Лейкерс» вели «+4» и владели мячом за 20 секунд до завершения матча с «Далласом». В этот момент Д’Анджело Расселл промахнулся из-за дуги.

За 7 секунд до сирены Клебер реализовал три штрафных после фола Энтони Дэвиса (108:109). За 6,1 секунды до конца Дэвис забросил лишь один штрафной после тактического фола техасцев (110:108). После этого немец исполнил победный бросок.

В последние 3 минуты 16 секунд встречи «Лейкерс» не попадали с игры.

Дэвис ранее по ходу сезона мазал ключевые штрафные на последних минутах матчей с «Бостоном» и «Филадельфией», которые оборачивались для «озерников» поражениями.

«Лейкерс» (34-37) и «Даллас» (36-35) ведут борьбу за плей-офф. Техасцы благодаря победе поднялись с 8-го на 6-е место, калифорнийцы опустились с 9-го на 10-е.

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14 комментариев

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Вася Пупкин
Ответ noke
Вот это цирк. И Кайри почти сумел запороть концовку.
Однозначно он передержал мяч, но в итоге принял едиственное верное решение, а победителей не судят
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TurboMen
нужно научиться играть так, чтобы не доводить до нервотрёпки. Всё вообще было по сценарию матча с Хьюстоном, догоняли, сливали и так несколько раз.
Ну и только слепой не увидит разницу между ДиЛо и Кайри, а тут некоторые уже чуть ли первого не более сильным игроком объявили.
+1
0
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Cubs-V
Ответ askarik1992
0 из 5 с игры у лал в клатче ну и смазанный штрафной стоил лал поражение
4:22 Шредер флоутер
3:16 Дэвис средний
+1
-2
-1
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NikolayOss
Ответ Станислав Шалковский
Потрясающая игра от Лейкерс. В стратегическом плане это победа. Да-да, вы не ослышались! Сегодня была победа! Лейкерс удерживает 10 место, которое позволяет играть в плей-ин, и возможность уже в плей-офф играть против Денвера или Сакраменто, игры с которыми будет намного легче, че со всеми остальными. Им просто невыгодно занимать место выше. Очень тонкая игра требующая настоящего мастерства!
ТОЛЬКО ВЫИГРАЛИ!
+1
-1
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Daishi
Ответ Кирилл
Только вот для того, чтобы выйти в плей-офф, им надо будет провести 2 сложных матча на выезде в плей-ин ) Видимо, вы не учли этот момент )
Как в бородатом армейском анекдоте "Копать пока здесь, а я пойду узнаю, где надо." %)
+1
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Кирилл
Ответ Tim Timson
в прошлом матче он был круче в Клатче))
Кстати, в прошлом матче Дэвис так же промазал 1 штрафной в концовке и дал шанс Далласу )
+1
-2
-1
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Nightyork97
Мне напомнил этот матч первую игру ЛАЛ с ПТБ в сезоне. Там тоже вели, чокернули концовку. С Индианой было чуть по-другому, там вообще был слив с +20 в заключительной.
0
-3
-3
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askarik1992
0 из 5 с игры у лал в клатче ну и смазанный штрафной стоил лал поражение
+2
0
+2
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Tim Timson
Ответ Кирилл
Клебер показал Дэвису как надо себя вести в клатче )
в прошлом матче он был круче в Клатче))
0
0
0
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Dmitry Trepov
Ответ Кирилл
Клебер показал Дэвису как надо себя вести в клатче )
раз в год)
+1
-6
-5
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Кирилл
Ответ Станислав Шалковский
Потрясающая игра от Лейкерс. В стратегическом плане это победа. Да-да, вы не ослышались! Сегодня была победа! Лейкерс удерживает 10 место, которое позволяет играть в плей-ин, и возможность уже в плей-офф играть против Денвера или Сакраменто, игры с которыми будет намного легче, че со всеми остальными. Им просто невыгодно занимать место выше. Очень тонкая игра требующая настоящего мастерства!
Только вот для того, чтобы выйти в плей-офф, им надо будет провести 2 сложных матча на выезде в плей-ин )

Видимо, вы не учли этот момент )
+21
-2
+19
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noke
Вот это цирк. И Кайри почти сумел запороть концовку.
+1
-7
-6
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Станислав Шалковский
Потрясающая игра от Лейкерс. В стратегическом плане это победа. Да-да, вы не ослышались! Сегодня была победа! Лейкерс удерживает 10 место, которое позволяет играть в плей-ин, и возможность уже в плей-офф играть против Денвера или Сакраменто, игры с которыми будет намного легче, че со всеми остальными. Им просто невыгодно занимать место выше. Очень тонкая игра требующая настоящего мастерства!
+12
-13
-1
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Кирилл
Клебер показал Дэвису как надо себя вести в клатче )
+14
-2
+12
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