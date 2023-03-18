«Лейкерс» вели «+4» и владели мячом за 20 секунд до завершения матча с «Далласом»
«Даллас» в пятницу выиграл у «Лейкерс» со счетом 111:110 благодаря 3-очковому Макси Клебера под сирену.
«Лейкерс» вели «+4» и владели мячом за 20 секунд до завершения матча с «Далласом». В этот момент Д’Анджело Расселл промахнулся из-за дуги.
За 7 секунд до сирены Клебер реализовал три штрафных после фола Энтони Дэвиса (108:109). За 6,1 секунды до конца Дэвис забросил лишь один штрафной после тактического фола техасцев (110:108). После этого немец исполнил победный бросок.
В последние 3 минуты 16 секунд встречи «Лейкерс» не попадали с игры.
Дэвис ранее по ходу сезона мазал ключевые штрафные на последних минутах матчей с «Бостоном» и «Филадельфией», которые оборачивались для «озерников» поражениями.
«Лейкерс» (34-37) и «Даллас» (36-35) ведут борьбу за плей-офф. Техасцы благодаря победе поднялись с 8-го на 6-е место, калифорнийцы опустились с 9-го на 10-е.
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3:16 Дэвис средний
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