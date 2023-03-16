«Лейкерс» не будут пытаться заполучить Кайри Ирвинга этим летом

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» не будут пытаться заполучить разыгрывающего (« ») предстоящим летом.

«Исходя из того, что я слышал, «Лейкерс» не будут пытаться подписать Кайри Ирвинга в это межсезонье. Насколько мне известно, и как мне сказали, корабль Кайри уплыл.

Никогда не стоит говорить «никогда». Ситуация может легко измениться, но на данный момент план «Лейкерс» состоит в том, чтобы сохранить нынешнюю команду», – заявил Буха.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему