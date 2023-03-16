«Лейкерс» не будут пытаться заполучить Кайри Ирвинга этим летом

Теги Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» не будут пытаться заполучить разыгрывающего Кайри ИрвингаДаллас») предстоящим летом.

«Исходя из того, что я слышал, «Лейкерс» не будут пытаться подписать Кайри Ирвинга в это межсезонье. Насколько мне известно, и как мне сказали, корабль Кайри уплыл.

Никогда не стоит говорить «никогда». Ситуация может легко измениться, но на данный момент план «Лейкерс» состоит в том, чтобы сохранить нынешнюю команду», – заявил Буха.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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15 комментариев

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Mr.BadGuy
Корабль Ирвинга уплыл на край земли. А может и за край
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demx
Ога, это новость из категории "Лейкерс ищут варианты обмена Уэстбрука", "не ищут", "могут продлить летом".
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Вингспан Энтони Дэвиса
Ответ Dmitry Trepov
никто никогда не обменяет Леброна из Лейкерс
Время покажет, вероятно да. Но мне кажется, что ЛеБрон 100% пойдёт на минималку туда, где будет Бронни. А для Лэйкерс выловить Бронни без ущерба для организации, дабы уважить доигрывающую легенду, будет очень сложно и невыгодно
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TurboMen
Цену сбивают, максималку явно не хотят ему платить, но если с Далласом не выгорит, то есть вероятность что максималки и не будет, ни от кого.
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Metallurg111
Ответ antony18
они, похоже, Вебаньяму решили заполучить
Нет шансов
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antony18
они, похоже, Вебаньяму решили заполучить
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Dmitry Trepov
Лейерс не будут, а Леброн будет
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Dmitry Trepov
Ответ Вингспан Энтони Дэвиса
В последнее время ходят слухи про обмен Дэвиса летом. Надеюсь, что слухи Так и останутся слухами, в ином случае, на мой взгляд, более целесообразно обменять 40-летнего ЛеБрона, пока у него ещё есть имя. Так у команды будет неплохое будущее уже в ближайшее время
никто никогда не обменяет Леброна из Лейкерс
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lecter666_destiny
Значит третий раз мимо плейина? Дэвиса менять наверно не будут, а он не особо хочет играть...
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SopTecret
разумно
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Analjinn
Не будут, а может и будут, никогда не говори никогда и остальные сверхценные инсайды.
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Вингспан Энтони Дэвиса
Ответ armageddon123456
Да никого не надо. Команда собрана уже нормальная. Им межсезонье для сыгрывания, чтобы к началу сезона все живы-здоровы были - и будет неплохо
В последнее время ходят слухи про обмен Дэвиса летом. Надеюсь, что слухи Так и останутся слухами, в ином случае, на мой взгляд, более целесообразно обменять 40-летнего ЛеБрона, пока у него ещё есть имя. Так у команды будет неплохое будущее уже в ближайшее время
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armageddon123456
Ответ Вингспан Энтони Дэвиса
офигеть не встать, а кого тогда?
Да никого не надо. Команда собрана уже нормальная. Им межсезонье для сыгрывания, чтобы к началу сезона все живы-здоровы были - и будет неплохо
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Vyacheslav301184
Отлегло
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Вингспан Энтони Дэвиса
офигеть не встать, а кого тогда?
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