Андрей Зубков: «Некоторые легионеры в Кубке будут отдыхать, но мы полностью готовы»

Теги Зенит Кубок России Андрей Зубков МБА Баскетбол

Форвард «Зенита» Андрей Зубков рассказал о готовности команды к «Финалу четырех» Кубка России, который пройдет с 17 по 19 марта в Санкт Петербурге.

В 1/2 финала «Зенит» сыграет с МБА.

«Сейчас уже почти конец сезона, мы не собираемся что‑то кардинально менять. С этими командами мы играли не один раз. Некоторые легионеры будут отдыхать, но мы сыграли некоторые игры в Кубке, мы полностью готовы.

Очень хорошо, что играем дома, будет поддержка трибун в нашем родном зале, поэтому сделаем все возможное.

Любой трофей – это очень круто, тем более это будет первый Кубок России для клуба, мы постараемся сделать все возможное», - сказал Зубков

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