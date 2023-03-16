Келдон Джонсон в сумасшедшей концовке перевел матч «Сан-Антонио» – «Даллас» в овертайм

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Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон стал героем концовки основного времени матча против «Далласа».

За 3,4 секунды до конца четвертой четверти при счете 121:119 в пользу соперника Джонсон получил мяч, прошел под кольцо, но смазал бросок от щита. После просмотра видеоповтора судьи зафиксировали фол у форварда «Мэверикс» Макси Клебера за 1,8 секунды до конца.

Джонсон получил возможность сравнять счет, но смазал первый штрафной, после чего раньше времени пересек линию во время второго броска. Мяч перешел к «Далласу», однако Клебер совершил потерю, отдав передачу в аут.

В последней атаке «Сперс» разыграли аллей-уп из-за боковой линии, который Джонсон завершил броском сверху двумя руками. В итоге основное время встречи завершилось со счетом 121:121.

«Сперс» уступили в дополнительной 5-минутке со счетом 128:137.

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