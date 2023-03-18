Джабари Смит исполнил победный 3-очковый в матче с «Новым Орлеаном»

Теги Хьюстон Новый Орлеан НБА видео Джабари Смит Баскетбол

Новичок «Хьюстона» Джабари Смит стал автором победного 3-очкового в матче с «Новым Орлеаном» (114:112).

«Рокетс» вводили мяч из-за боковой линии при счете 111:112 за 4 секунды до завершения четвертой четверти. Мяч оказался в руках у Смита, который забросил из-за дуги.

На счету Смита 11 очков и 8 подборов при 5 из 8 с игры.

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