Новичок « » стал автором победного 3-очкового в матче с « » (114:112).

«Рокетс» вводили мяч из-за боковой линии при счете 111:112 за 4 секунды до завершения четвертой четверти. Мяч оказался в руках у Смита, который забросил из-за дуги.

На счету Смита 11 очков и 8 подборов при 5 из 8 с игры.

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