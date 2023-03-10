Джабари Смит трехочковым попаданием перевел игру с «Индианой» в овертайм

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Новичок «Хьюстона» Джабари Смит трехочковым попаданием за 4 секунды до конца перевел матч против «Индианы» в овертайм.

При счете 112:115 за 7 секунд до конца основного времени встречи Смит получил передачу из-за боковой линии, ударил в пол и с разворотом отправил мяч в кольцо из-за дуги.

В ответной атаке «Пэйсерс» Смит накрыл лэй-ап Тайриза Халибертона на победу.

«Рокетс» проиграли в дополнительной 5-минутке со счетом 125:134.

Смит завершил матч с 30 очками, 12 подборами, 3 передачами и 2 перехватами.

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