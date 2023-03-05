Алперен Шенгюн отдал передачу не глядя, сидя на паркете
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн в одном из эпизодов матча против «Сан-Антонио» оказался в трехсекундной зоне соперника, сидя на паркете с мячом.
20-летний турецкий игрок не растерялся и отдал передачу за спину на Джабари Смита, который исполнил лэй-ап.
«Рокетс» выиграли матч – 122:110. Шенгюн отметился 16 очками, 10 подборами и 4 передачами.
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