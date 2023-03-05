Алперен Шенгюн отдал передачу не глядя, сидя на паркете

Центровой « » в одном из эпизодов матча против « » оказался в трехсекундной зоне соперника, сидя на паркете с мячом.

20-летний турецкий игрок не растерялся и отдал передачу за спину на , который исполнил лэй-ап.

«Рокетс» выиграли матч – 122:110. Шенгюн отметился 16 очками, 10 подборами и 4 передачами.

Шенгюн разыгрывающий, потухший Грин и провал Портера, как вина Сайласа? Что нового мы узнали о молодых «Рокетс»