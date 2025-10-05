0

Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»

Стивен Эй Смит призвал Кэти Энгельберт покинуть пост главы женской НБА.

Форвард «Миннесоты» Нафиса Коллиер раскритиковала комиссионера и руководство лиги в целом, одним из обвинений стали переданные баскетболисткой высказывания Энгельберт о суперзвезде WNBA Кейтлин Кларк, которая «должна быть благодарна лиге за рекламные контракты».

После этого пошли слухи о возможном уходе Энгельберт со своей должности в ближайшем будущем, которые она опровергла.

«Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА.

Нафиса Коллиер – звезда женской НБА. Это не какой-то там ролевой игрок. Она кое-что да значит, так ведь? По совместительству также является вице-президентом профсоюза игроков… Она раскрыла личные разговоры, приведя цитаты этой дамы, комиссионера, отметив, что ее слова прозвучали пренебрежительно, уничижительно и неблагодарно по отношению к спортсменам, представляющим ее лигу.

Кейтлин Кларк своей реакцией только укрепила собственные позиции. Она подтвердила, что Нафиса не лгала. Она не стеснялась в выражениях и не искажала мнение лиги о комиссионере и руководстве женской НБА.

Ответ Кэти совсем не убедил. Это было слабо и только укрепило все обвинения в ее адрес. После такого надо уходить», – считает эксперт ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
