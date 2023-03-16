Джейлен Браун бросился на Руди Гобера, получив удар локтем по лицу

В середине второй четверти матча « » – « » (102:104) между и произошла стычка.

Во время атаки «Тимбервулвс» Гобер попал локтем правой руки по лицу Брауна, который выступает в защитной маске после перелома верхней челюсти. В результате удара игрок «Селтикс» оказался на паркете.

Поднявшись, Браун пошел на Гобера со сжатыми кулаками. Грант Уильямс бросился оттаскивать партнера по команде от французского бигмена.

В результате инцидента Браун получил технический фол. Гобер остался без наказания.

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