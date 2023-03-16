Джейсон Тейтум исполнил постер-данк через Руди Гобера. Француз получил неспортивный фол

Форвард «Бостона» в третьей четверти матча против «Миннесоты» исполнил мощный данк через центрового соперника .

Вколотив сверху, лидер «Селтикс» жестко упал на спину, после чего долгое время оставался на паркете. После совещания судьи выписали французу неспортивный фол 1-й степени.

Матч закончился гостевой победой « » со счетом 104:102. Тейтум набрал 22 очка и сделал 12 подборов.

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников