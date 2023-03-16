Джейсон Тейтум исполнил постер-данк через Руди Гобера. Француз получил неспортивный фол
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в третьей четверти матча против «Миннесоты» исполнил мощный данк через центрового соперника Руди Гобера.
Вколотив сверху, лидер «Селтикс» жестко упал на спину, после чего долгое время оставался на паркете. После совещания судьи выписали французу неспортивный фол 1-й степени.
Матч закончился гостевой победой «Бостона» со счетом 104:102. Тейтум набрал 22 очка и сделал 12 подборов.
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