Джейсон Тейтум исполнил постер-данк через Руди Гобера. Француз получил неспортивный фол

Теги Бостон Миннесота НБА видео Руди Гобер Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в третьей четверти матча против «Миннесоты» исполнил мощный данк через центрового соперника Руди Гобера.

Вколотив сверху, лидер «Селтикс» жестко упал на спину, после чего долгое время оставался на паркете. После совещания судьи выписали французу неспортивный фол 1-й степени.

Матч закончился гостевой победой «Бостона» со счетом 104:102. Тейтум набрал 22 очка и сделал 12 подборов.

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3 комментария

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Кирилл
Тейтум прям очень смачно посадил Гобера на постер )
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Answer1
Ответ Джонни-массажист
Судьи опять чудят.....
Не, все по делу, обрати внимание, левой рукой Гобер пытается блокировать, но правой пихает Тейтума в корпус, что провоцирует жесткое падение.
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Джонни-массажист
Судьи опять чудят.....
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