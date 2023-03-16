Руди Гобер – о судействе: «Меня бьют по лицу каждый вечер»

Теги Бостон Миннесота НБА Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер выступил с критикой судейства после домашнего поражения от «Бостона» (102:104).

«Иногда у нас возникает ощущение, что игроки и люди в целом приходят в ярость, когда с ними обращаются нечестно. И вот тогда становится трудно сохранять спокойствие.

Меня бьют по лицу каждый вечер, но судьи никогда не дают «неспортивный фол». Это безумие. Сегодня случилось все вместе. Мне нужно посмотреть игру и понять, сумасшедший я или нет.

В то же время, я давно играю в баскетбол. Я знаю, как трудно быть судьей. Понимаю, что они будут совершать ошибки, это свойственно людям. Но когда каждый раз случается одно и то же, я понимаю, почему это может разочаровывать игроков», – рассказал Гобер в интервью The Athletic.

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2 комментария

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Maturmalai
Сделай видео нарезку, где тебя каждый вечер бьют по лицу, и пускай лига расследует, почему судейский корпус к тебе относится предвзято.
+4
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+4
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ygcn5c2ty9
А потом ещё я и в баскетбол играю - добавил француз
+1
-1
0
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