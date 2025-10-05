0

Ричард Джефферсон: «Лейкерс» вылетят во втором раунде плей-офф»

Ричард Джефферсон и Кендрик Перкинс оценили потенциал «Лейкерс» .

Экс-центровой НБА стал гостем подкаста Road Trippin, который ведет бывший форвард «Кавальерс».

Перкинс: На мой взгляд, «Лейкерс» – третья по силе команда в НБА. Все три команды, которые входят в мой список, представляют Западную конференцию. «Оклахома», «Хьюстон» и «Лейкерс».

Джефферсон: То есть, на Западе есть две команды, которые превосходят «Лейкерс»? Леди и джентльмены, Перк только что объявил, что «Лейкерс» вылетят во втором раунде плей-офф.

Перкинс: Собственно, я и не говорил, что они станут чемпионами.

Джефферсон: Мне кажется, «Лейкерс» – пятая или шестая команда по силе. А такие команды обычно вылетают во втором раунде.

Кто лучший американский игрок в НБА?2761 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Road Trippin
logoНБА
logoРичард Джефферсон
logoКендрик Перкинс
logoЛейкерс
