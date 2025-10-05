Ричард Джефферсон: «Лейкерс» вылетят во втором раунде плей-офф»
Ричард Джефферсон и Кендрик Перкинс оценили потенциал «Лейкерс» .
Экс-центровой НБА стал гостем подкаста Road Trippin, который ведет бывший форвард «Кавальерс».
Перкинс: На мой взгляд, «Лейкерс» – третья по силе команда в НБА. Все три команды, которые входят в мой список, представляют Западную конференцию. «Оклахома», «Хьюстон» и «Лейкерс».
Джефферсон: То есть, на Западе есть две команды, которые превосходят «Лейкерс»? Леди и джентльмены, Перк только что объявил, что «Лейкерс» вылетят во втором раунде плей-офф.
Перкинс: Собственно, я и не говорил, что они станут чемпионами.
Джефферсон: Мне кажется, «Лейкерс» – пятая или шестая команда по силе. А такие команды обычно вылетают во втором раунде.
Кто лучший американский игрок в НБА?2761 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Road Trippin
