Кайри Ирвинг в стильных мокасинах поучаствовал в тренировке «Далласа»

Разыгрывающий не стал переобуваться, чтобы помочь партнерам.

Ирвинг принял участие в тренировочных упражнениях «Мэверикс», но выступал только в роли пасующего.

Во время занятия баскетболист щеголял в белых мокасинах, выполненных в ковбойском стиле.