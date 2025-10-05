Фото
Кайри Ирвинг в стильных мокасинах поучаствовал в тренировке «Далласа»

Разыгрывающий не стал переобуваться, чтобы помочь партнерам.

Ирвинг принял участие в тренировочных упражнениях «Мэверикс», но выступал только в роли пасующего.

Во время занятия баскетболист щеголял в белых мокасинах, выполненных в ковбойском стиле.

Кто лучший американский игрок в НБА?2761 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
