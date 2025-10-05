Кайри Ирвинг в стильных мокасинах поучаствовал в тренировке «Далласа»
Разыгрывающий не стал переобуваться, чтобы помочь партнерам.
Ирвинг принял участие в тренировочных упражнениях «Мэверикс», но выступал только в роли пасующего.
Во время занятия баскетболист щеголял в белых мокасинах, выполненных в ковбойском стиле.
Кто лучший американский игрок в НБА?2761 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
