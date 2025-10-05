Никола Йович о беспокойстве по поводу травм на фоне нового контракта: «Просто не везло. Когда тебя бьют, нельзя приказать кости не ломаться»

Никола Йович успокоил тех, кто переживает по поводу его частых травм.

22-летний серб согласовал с «Хит» полностью гарантированный контракт на 4 года и 62,4 миллиона долларов. По его словам, повреждения вызваны просто неудачным стечением обстоятельств.

«Я сломал ногу, когда приземлился на кого-то. Сломал нос, когда кто-то ударил меня локтем. Получил перелом руки, потому что кто-то ударил меня по руке. Что мне было делать? Если тебя кто-то бьет, нельзя поговорить со своей костью и приказать ей, чтобы она не ломалась.

Надеюсь, мне удалось подготовить тело к проведению полноценного сезона. Рассчитываю отыграть как можно больше матчей», – сказал Йович .