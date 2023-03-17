Василий Карасев: «В этом году сделан огромный шаг к тому, чтобы Кубок вернулся к той значимости, которая была раньше»

Теги Зенит Василий Карасев Кубок России МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев рассказал о задачах команды в «Финале четырех» Кубка России.

В 1/2 МБА встретится с «Зенитом».

«В том сезоне я выиграл Кубок России (с женским курским «Динамо». – Sports.ru). Хочется и в этом.

Понятно, что это совсем другой опыт. Другое соревнование, даже формат другой. Для нас любой матч на таком уровне – шаг вперед. Но мы приехали показать хороший баскетбол, от которого должны получить удовольствие зрители. Будет высокое качество игры – результат придет.

В этом году сделан огромный шаг к тому, чтобы Кубок вернулся к той значимости, которая была раньше. Формат «Финала четырех», участвуют сильные команды, много сильных не попало. Видно поступательное движение», – сказал Карасев.

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