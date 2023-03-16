Гендиректор МБА – о матче Кубка с «Зенитом»: «Все максимально мотивированы, будем биться»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал, что команда настроена на победу в предстоящем матче с « » в рамках «Финала четырех» Кубка России.

«Думаю, что игра в любом случае будет тяжелой. Мы только вчера провели игру регулярного чемпионата лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». График плотный: получается, что игра через день на второй. Но здесь есть как минусы, так и плюсы: зато получили позитивный заряд, долгожданная победа в третьем круге. Мы настраиваемся на то, чтобы сыграть достойно и победить.

Мы систему подготовки, подводки к конкретной игре не меняем. Всё как всегда. Есть, правда, вопросы по травмированным. В последнем матче не играли (Илья) Платонов и (Даниил) Касаткин: подвернули ноги. И (Евгений) Валиев плечо дернул. Поэтому основная наша задача — восстановить травмированных ребят. В принципе все ребята в команде настроены: понимают, что одна игра, и финал близок, и уже медали впервые в истории нашего клуба. Так что все максимально мотивированы, будем биться.

МБА встретится с «Зенитом» в пятницу, начало встречи в 19:30 по московскому времени.

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