Гендиректор МБА – о матче Кубка с «Зенитом»: «Все максимально мотивированы, будем биться»

Теги Зенит Кубок России Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал, что команда настроена на победу в предстоящем матче с «Зенита» в рамках «Финала четырех» Кубка России.

«Думаю, что игра в любом случае будет тяжелой. Мы только вчера провели игру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». График плотный: получается, что игра через день на второй. Но здесь есть как минусы, так и плюсы: зато получили позитивный заряд, долгожданная победа в третьем круге. Мы настраиваемся на то, чтобы сыграть достойно и победить.

Мы систему подготовки, подводки к конкретной игре не меняем. Всё как всегда. Есть, правда, вопросы по травмированным. В последнем матче не играли (Илья) Платонов и (Даниил) Касаткин: подвернули ноги. И (Евгений) Валиев плечо дернул. Поэтому основная наша задача — восстановить травмированных ребят. В принципе все ребята в команде настроены: понимают, что одна игра, и финал близок, и уже медали впервые в истории нашего клуба. Так что все максимально мотивированы, будем биться.

МБА встретится с «Зенитом» в пятницу, начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий