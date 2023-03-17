Хавьер Паскуаль: «Главная задача Кубка – развитие баскетбола в России»

Главный тренер « » поделился ожиданиями от стартующего сегодня в Санкт-Петербурге «Финала четырех» Кубка России.

В 1/2 финала «Зенит» сыграет с .

«Я хотел бы поприветствовать наших гостей. Очень приятно, что «Финал четырех» пройдет в Санкт-Петербурге. У всех команд, и у нас, конечно, большие ожидания. Важно было как следует подготовиться к этому турниру. Знаю, что команды соперников уже проводили такие плотные игры друг за другом. Сейчас всем предстоят два матча менее, чем за 48 часов. И, конечно, это большой праздник для всех зрителей, которых ожидает очень хороший баскетбол. Замечательно, что эти игры смогут посетить болельщики Санкт-Петербурга.

Главная задача Кубка – развитие баскетбола в России. И мы хотим проявить уважение. Конечно, несмотря на это, есть желание выиграть. Но при всех сложностях я не буду пытаться найти в этом оправдание, если мы проиграем. Все команды имеют сильный состав, все приехали хорошо подготовленными. Если не получится выиграть, мы преодолеем это, поздравим соперника и пойдем дальше. Победа важна, но вторая цель – приучить новое поколение к баскетболу, показать ему игру и влюбить в нее новых зрителей.

Выбор двух легионеров? Это достаточно просто. Еще в самом начале мы выбрали Эртеля и Томпкинса. К сожалению, Эртель выбыл из-за травмы. Другой простой выбор – Фрэйзер. Остальные участники смогут сыграть в более стандартных составах, но эта проблема не является решающей. Все решается, когда в начале игры подбрасывают мяч, а в конце мы узнаем, кто победил», – заявил Паскуаль.

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