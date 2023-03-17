Харрисон Барнс: «Я побывал с «Сакраменто» на самом дне. Приятно оказаться в нынешнем положении»

Теги Сакраменто НБА Харрисон Барнс Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс после победы над «Бруклином» (101:96) порадовался успешному выступлению команды в сезоне.

«Кингз» в четверг обеспечили себе первую с сезона-05/06 регулярку с положительным балансом в таблице.

«Я здесь четыре сезона и побывал с «Сакраменто» на дне, на самом дне. Я видел разочарование болельщиков и людей в организации. Приятно оказаться в нынешнем положении.

Многие из «Кингз» не имели возможности задержаться здесь подольше и увидеть иные времена. Они видели только плохое. Так что мне повезло, я стал частью и этого момента тоже», – заявил Барнс.

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9 комментариев

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Sergio19882007
Да любая команда Запада с 6 или 7 места(ну кроме Оклахомы пожалуй) вынесут королей в первом раунде)
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scorp19
Ответ Daniel Fox
Все что нужно Сакре сейчас это молодой олстар из разряда Спайды или Шэя . У них отличные ролевики , около звездный Фокс и Сабонис. Если они возьмут к себе молодого топа они смогут бороться за титул уже со след сезона и даж претендовать на топ регулярку
А что нужно что бы считаться полноценной звездой ?
Какой сезон подряд набирать 20-25 очков в среднем видимо недостаточно ?
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Евгений Дронов
хороша работа, Харрисон
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Cash_flow
Ответ Daniel Fox
Все что нужно Сакре сейчас это молодой олстар из разряда Спайды или Шэя . У них отличные ролевики , около звездный Фокс и Сабонис. Если они возьмут к себе молодого топа они смогут бороться за титул уже со след сезона и даж претендовать на топ регулярку
С таким ником, да такую неуважительную чепуху написать про Фокса, эх(
+2
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Daff Rogers
Ответ Daniel Fox
Все что нужно Сакре сейчас это молодой олстар из разряда Спайды или Шэя . У них отличные ролевики , около звездный Фокс и Сабонис. Если они возьмут к себе молодого топа они смогут бороться за титул уже со след сезона и даж претендовать на топ регулярку
Вряд ли Сакраменто оказался бы вторым на западе, если бы там были просто отличные ролевики.
+3
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ Daniel Fox
Все что нужно Сакре сейчас это молодой олстар из разряда Спайды или Шэя . У них отличные ролевики , около звездный Фокс и Сабонис. Если они возьмут к себе молодого топа они смогут бороться за титул уже со след сезона и даж претендовать на топ регулярку
Околозвездный Фокс? Де’Аарон - полноценная звезда
+9
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+8
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Daniel Fox
Все что нужно Сакре сейчас это молодой олстар из разряда Спайды или Шэя . У них отличные ролевики , около звездный Фокс и Сабонис. Если они возьмут к себе молодого топа они смогут бороться за титул уже со след сезона и даж претендовать на топ регулярку
+2
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Лиллард унижатель!
Приход доминатора Хертера конечно перевернул все в команде
+11
-1
+10
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anton18578
наконец то чемпионский ДНК пригодится
+12
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