Харрисон Барнс: «Я побывал с «Сакраменто» на самом дне. Приятно оказаться в нынешнем положении»
Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс после победы над «Бруклином» (101:96) порадовался успешному выступлению команды в сезоне.
«Кингз» в четверг обеспечили себе первую с сезона-05/06 регулярку с положительным балансом в таблице.
«Я здесь четыре сезона и побывал с «Сакраменто» на дне, на самом дне. Я видел разочарование болельщиков и людей в организации. Приятно оказаться в нынешнем положении.
Многие из «Кингз» не имели возможности задержаться здесь подольше и увидеть иные времена. Они видели только плохое. Так что мне повезло, я стал частью и этого момента тоже», – заявил Барнс.
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