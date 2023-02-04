Харрисон Барнс поставил сверху с фолом с сопротивлением Аарона Несмита

Теги Индиана Сакраменто НБА видео Харрисон Барнс Аарон Несмит Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс исполнил эффектный данк в матче с «Индианой» (104:107).

Барнс поставил сверху с фолом с сопротивлением Аарона Несмита.

На счету Харрисона 23 очка, 5 подборов и 3 передачи.

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