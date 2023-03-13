Родриг Бобуа пропустит матч с «Реалом» в Евролиге

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Защитник «Анадолу Эфеса» Родриг Бобуа пропустит вторничный матч с «Реалом» в Евролиге.

На прошлой неделе Бобуа был вынужден досрочно покинуть площадку во время встречи с «Маккаби» с повреждением голеностопа правой ноги.

«На данный момент ему было бы сложно находиться на площадке», – констатировал главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

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