Родриг Бобуа пропустит матч с «Реалом» в Евролиге

Защитник « » пропустит вторничный матч с « » в .

На прошлой неделе Бобуа был вынужден досрочно покинуть площадку во время встречи с «Маккаби» с повреждением голеностопа правой ноги.

«На данный момент ему было бы сложно находиться на площадке», – констатировал главный тренер «Эфеса» .

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