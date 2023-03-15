Зоран Лукич: «Если выходишь на игру, думая о следующей, ничего хорошего не выйдет»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отметил, что главной причиной поражения от (67:71) стало большое количество промахов.

«Если ты выходишь на игру, думая о следующей, ничего хорошего не выйдет.

Мы не пытались сэкономить силы перед «Финалом четырех» Кубка России, поэтому причины поражения не в этом. Мы не должны мазать столько штрафных и открытых бросков. Абсолютно заслуженная победа МБА, а нам еще есть над чем работать», – сказал Лукич.