Зоран Лукич: «Если выходишь на игру, думая о следующей, ничего хорошего не выйдет»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич отметил, что главной причиной поражения от МБА (67:71) стало большое количество промахов.

«Если ты выходишь на игру, думая о следующей, ничего хорошего не выйдет.

Мы не пытались сэкономить силы перед «Финалом четырех» Кубка России, поэтому причины поражения не в этом. Мы не должны мазать столько штрафных и открытых бросков. Абсолютно заслуженная победа МБА, а нам еще есть над чем работать», – сказал Лукич.

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