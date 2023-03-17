«Сакраменто» обеспечил себе первую с сезона-05/06 регулярку с положительным балансом

Теги Майк Браун Бруклин Сакраменто НБА Рик Адельман Баскетбол

«Сакраменто» в четверг обыграл на выезде «Бруклин» со счетом 101:96.

«Кингз» (42-27) Майка Брауна обеспечили себе первый с сезона-05/06 регулярный чемпионат с положительным балансом в турнирной таблице.

Калифорнийцы последний раз финишировали с показателем побед выше 50% 17 лет назад, когда под руководством Рика Адельмана выдали 44-38. С тех пор команда ни разу не попадала в плей-офф, данная серия является антирекордом НБА

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9 комментариев

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Flash27
Ответ Misunderstood
Стояковича рили зовут Пея, но как же Пежа…
Ну начнем с того, что он Предраг
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kisliy33
а надо было всего то выгнать Диваца, и сразу виден свет в конце тоннеля
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Мурзин Ринат
Ответ Первый глор Кливленда
Дивац ещё, и со скамейки Бобби Джексон. В NBA LIVE всегда за них играл) нереальная команда была, жаль судьи в серии с лолкерс их утопили
Серия Лал-Кингз, напоминает серии с Хьюстон-Гсв, где из года в год тащили Гсв в финал доводя до семи матчей
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AlexeiCrazytown
Ответ софочка
Брэд Миллер на центре...
Миллер не играл на центре пока Дивац не ушёл.
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софочка
Ответ Ярослав Гордеев
Ох какой состав был у Сакраменто в начале века.. Майк Биби, Пейя Стоякович, Крис Уэбер, Даг Кристи.. сумасшедшая команда
Брэд Миллер на центре...
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Первый глор Кливленда
Ответ Ярослав Гордеев
Ох какой состав был у Сакраменто в начале века.. Майк Биби, Пейя Стоякович, Крис Уэбер, Даг Кристи.. сумасшедшая команда
Дивац ещё, и со скамейки Бобби Джексон. В NBA LIVE всегда за них играл) нереальная команда была, жаль судьи в серии с лолкерс их утопили
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Misunderstood
Ответ Ярослав Гордеев
Ох какой состав был у Сакраменто в начале века.. Майк Биби, Пейя Стоякович, Крис Уэбер, Даг Кристи.. сумасшедшая команда
Стояковича рили зовут Пея, но как же Пежа…
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Temer
Light the Beam!
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Ярослав Гордеев
Ох какой состав был у Сакраменто в начале века.. Майк Биби, Пейя Стоякович, Крис Уэбер, Даг Кристи.. сумасшедшая команда
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