«Сакраменто» обеспечил себе первую с сезона-05/06 регулярку с положительным балансом
«Сакраменто» в четверг обыграл на выезде «Бруклин» со счетом 101:96.
«Кингз» (42-27) Майка Брауна обеспечили себе первый с сезона-05/06 регулярный чемпионат с положительным балансом в турнирной таблице.
Калифорнийцы последний раз финишировали с показателем побед выше 50% 17 лет назад, когда под руководством Рика Адельмана выдали 44-38. С тех пор команда ни разу не попадала в плей-офф, данная серия является антирекордом НБА.
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