« » в четверг обыграл на выезде « » со счетом 101:96.

«Кингз» (42-27) обеспечили себе первый с сезона-05/06 регулярный чемпионат с положительным балансом в турнирной таблице.

Калифорнийцы последний раз финишировали с показателем побед выше 50% 17 лет назад, когда под руководством выдали 44-38. С тех пор команда ни разу не попадала в плей-офф, данная серия является антирекордом .

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