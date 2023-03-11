Леброн Джеймс считает, что Майк Браун должен получить приз лучшему тренеру сезона

Теги Леброн Джеймс Майк Браун Лейкерс Сакраменто НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил уверенность в том, что возглавляющий «Сакраменто» Майк Браун должен получить приз лучшему тренеру сезона НБА.

Джеймс отреагировал на соответствующую публикацию Legion Hoops.

«Однозначно! Майк Браун сделал так, что его команда заиграла!» – написал Джеймс.

«Кингз», которые ранее пропустили 16 розыгрышей плей-офф подряд (антирекорд НБА), сейчас идут вторыми на Западе с результатом 39-26. Браун проводит первый сезон с калифорнийской командой.

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2 комментария

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dev0
А что есть другие мнения?
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PEGEON
Да тут не звание тренера года, а тренера десятилетия нужно давать!
+3
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+3
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