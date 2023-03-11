Форвард « » выразил уверенность в том, что возглавляющий « » Майк Браун должен получить приз лучшему тренеру сезона .

Джеймс отреагировал на соответствующую публикацию Legion Hoops.

«Однозначно! сделал так, что его команда заиграла!» – написал Джеймс.

«Кингз», которые ранее пропустили 16 розыгрышей плей-офф подряд (антирекорд НБА), сейчас идут вторыми на Западе с результатом 39-26. Браун проводит первый сезон с калифорнийской командой.

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