Леброн Джеймс считает, что Майк Браун должен получить приз лучшему тренеру сезона
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил уверенность в том, что возглавляющий «Сакраменто» Майк Браун должен получить приз лучшему тренеру сезона НБА.
Джеймс отреагировал на соответствующую публикацию Legion Hoops.
«Однозначно! Майк Браун сделал так, что его команда заиграла!» – написал Джеймс.
«Кингз», которые ранее пропустили 16 розыгрышей плей-офф подряд (антирекорд НБА), сейчас идут вторыми на Западе с результатом 39-26. Браун проводит первый сезон с калифорнийской командой.
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